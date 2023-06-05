Воронежские санитарные врачи заявили, что сидра, который привел к массовым смертельным отравлениям, в наших торговых сетях нет

В Воронежской области случаев смертельных отравлений сидром пока не было. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежские санитарные врачи отреагировали на сообщения о массовых смертельных случаях в городе Димитровград Ульяновской области. Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что пивной напиток «Мистер Сидр», который, предположительно, стал причиной этой трагедии, в воронежских торговых сетях пока обнаружен не был. А значит, не случалось и отравлений им.

Однако санитарные врачи не исключают, что этот напиток теоретически все же может где-нибудь появится. Тех, кто его увидит, просят позвонить в региональное управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-201-05-97, 263-77-27. Или написать по электронной почте ogp@rpn.vrn.ru, либо обратиться через официальный портал приема обращений. И, конечно, ни в коем случае не пить этот сидр.