Дмитрий Песков назвал причину появления фейкового сообщения президента в воронежской радиосети

Дмитрий Песков заявил, что был взлом сетей нескольких радио и телеканалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал причину появления фейковых сообщений, выдаваемых за обращение Владимира Путина. Напомним, они появились в ряде федеральных и региональных СМИ, в том числе и на одном из воронежских радио в понедельник, 5 июня. В них от имени Президента сообщалось о якобы имевшем место вторжении ВСУ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, о введении в них военного положения и о начале всеобщей мобилизации.

– Обращения точно не было. В некоторых регионах был взлом. Знаю, что он был на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас все уже ликвидировано, взято под контроль. Разбираются службы, – сообщил ТАСС Дмитрий Песков.