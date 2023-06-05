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НовостиОбщество5 июня 2023 15:48

Дмитрий Песков назвал причину появления фейкового сообщения президента в воронежской радиосети

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что был взлом сетей
Олег КУЗНЕЦОВ
Дмитрий Песков заявил, что был взлом сетей нескольких радио и телеканалов.

Дмитрий Песков заявил, что был взлом сетей нескольких радио и телеканалов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал причину появления фейковых сообщений, выдаваемых за обращение Владимира Путина. Напомним, они появились в ряде федеральных и региональных СМИ, в том числе и на одном из воронежских радио в понедельник, 5 июня. В них от имени Президента сообщалось о якобы имевшем место вторжении ВСУ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, о введении в них военного положения и о начале всеобщей мобилизации.

– Обращения точно не было. В некоторых регионах был взлом. Знаю, что он был на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас все уже ликвидировано, взято под контроль. Разбираются службы, – сообщил ТАСС Дмитрий Песков.