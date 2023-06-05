В Воронеже умер 90-летний профессор ВГУ

Евгений Гончаров. Фото: с сайта ВГУ.

2 июня умер доктор химических наук, профессор ВГУ Евгений Григорьевич Гончаров. Об этом сообщили в воронежском госуниверситете.

Евгений Гончаров родился 17 апреля 1933 года. В 1955-м окончил химический факультет ВГУ. В 1967 году стал кандидатом наук. В 1990-м в МГУ защитил докторскую диссертацию, а в 1991-м ему присвоили звание профессора.

В 1990 году Евгений Григорьевич возглавил кафедру общей и неорганической химии, которой руководил до сентября 2011 года.

Долгое время Евгений Гончаров был руководителем научного направления школы «Физико-химические основы получения твердофазных материалов для микроэлектроники». Результаты этих исследований были изложены в трёх монографиях и в 400 научных статьях.

Евгений Гончаров также является автором учебных пособий для студентов вузов. Под руководством профессора подготовили и защитили 16 кандидатских диссертаций. Евгений Григорьевич стал научным консультантом двух докторских диссертаций.

Евгений Гончаров был членом ученого совета химического факультета. Также входил в состав двух советов по защите докторских и кандидатских диссертаций и в редколлегию журнала «Конденсированные среды и межфазные границы».

В 1999 году за плодотворную учебную и научную работу, подготовку кадров высшей квалификации Евгению Григорьевичу присвоили звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». В 2008 году он был награжден знаком «За заслуги перед Воронежским государственным университетом».

Коллеги будут помнить Евгения Гончарова как яркого, талантливого человека, со страстью отдававшего себя всему, к чему он прикасался: преподаванию, науке, работе с молодежью.

Похороны Евгения Григорьевича состоятся 7 июня в 13.00 на Коминтерновском кладбище (Воронеж, Московский проспект, 31/2).