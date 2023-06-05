Губернатор Воронежской области: «Хотим увеличить время освобождения многодетных семей от транспортного налога»

Александр Гусев хочет, чтобы многодетные семьи не платили транспортный налог подольше. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронежской области могут расширить возрастные рамки для освобождения многодетных семей от транспортного налога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев:

- Продолжим поддержку воронежских многодетных семей следующим образом: по моему решению на рассмотрение облдумы выносим законопроект о расширении возрастного «коридора» при уплате транспортного налога. Если депутаты нас поддержат, то многодетные семьи с тремя и более детьми не будут платить этот налог до достижения возраста 23 лет одним из детей, если он учится в вузе. Пока эта льгота действует только до 18 лет.