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НовостиОбщество5 июня 2023 14:40

Губернатор Воронежской области: «Хотим увеличить время освобождения многодетных семей от транспортного налога»

Александр Гусев сообщил, что выносит соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов облдумы
Олег КУЗНЕЦОВ
Александр Гусев хочет, чтобы многодетные семьи не платили транспортный налог подольше.

Александр Гусев хочет, чтобы многодетные семьи не платили транспортный налог подольше.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В Воронежской области могут расширить возрастные рамки для освобождения многодетных семей от транспортного налога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев:

- Продолжим поддержку воронежских многодетных семей следующим образом: по моему решению на рассмотрение облдумы выносим законопроект о расширении возрастного «коридора» при уплате транспортного налога. Если депутаты нас поддержат, то многодетные семьи с тремя и более детьми не будут платить этот налог до достижения возраста 23 лет одним из детей, если он учится в вузе. Пока эта льгота действует только до 18 лет.