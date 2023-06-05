В Воронежской области дошло до суда дело сотрудников интерната, привязавших к кровати своего воспитанника

За издевательства над подростком супружеской паре грозит до трех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дошло до суда уголовное дело 48-летнего инструктора по труду Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей и его 40-летней жены, работавшей там воспитателем. Их обвиняют по статье 156 УК РФ, карающей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, соединенное с жестоким обращением. Максимальное наказание по нему - три года лишения свободы. Ход расследования дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

В ходе следствия установили, что супруги привязали подростка к кровати без матраса и постельных принадлежностей, связав его за руки и ноги. При этом женщина сфотографировала издевательства на камеру своего мобильника. Затем фото появилось в ряде СМИ в целях дискредитации руководства интерната и создания негативного образа учреждения среди общественности. Коварные муж и жена были уволены.

- На предварительном следствии супруги не признали свою вину. Однако и без того доказательств достаточно. Это показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, выемки и осмотры, детализация телефонных разговоров. Обвинительное заключение утвердил прокурор. После вручения обвиняемым его направят в суд, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.