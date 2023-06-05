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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:36

В Воронежской области дошло до суда дело сотрудников интерната, привязавших к кровати своего воспитанника

Им грозит до трех лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
За издевательства над подростком супружеской паре грозит до трех лет лишения свободы.

За издевательства над подростком супружеской паре грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дошло до суда уголовное дело 48-летнего инструктора по труду Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей и его 40-летней жены, работавшей там воспитателем. Их обвиняют по статье 156 УК РФ, карающей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, соединенное с жестоким обращением. Максимальное наказание по нему - три года лишения свободы. Ход расследования дела находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

В ходе следствия установили, что супруги привязали подростка к кровати без матраса и постельных принадлежностей, связав его за руки и ноги. При этом женщина сфотографировала издевательства на камеру своего мобильника. Затем фото появилось в ряде СМИ в целях дискредитации руководства интерната и создания негативного образа учреждения среди общественности. Коварные муж и жена были уволены.

- На предварительном следствии супруги не признали свою вину. Однако и без того доказательств достаточно. Это показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, выемки и осмотры, детализация телефонных разговоров. Обвинительное заключение утвердил прокурор. После вручения обвиняемым его направят в суд, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.