Финал фестиваля «Певучая Россия» пройдет в Воронежской области 8 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 июня в Воронежской области завершится III фестиваль-конкурс «Певучая Россия». В этом году он посвящен 150-летию Федора Шаляпина и Году педагога и наставника. С марта в творческом марафоне приняли участие около 2000 исполнителей. Участниками творческих поединков стали 148 вокально-хоровых и инструментальных коллективов.

Лауреатами I-III степени стали 90 коллективов, 24 из которых выступят на гала-концерте в 13.00 во Дворце культуры «Современник» Павловска. Бесплатные пригласительные на него можно получить в кассе ДК. 0+.