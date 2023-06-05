Под Воронежем обнаружили дорожный знак, «выносящий мозги» водителям

Дорожный знак, вводящий в заблуждение водителей, демонтировали. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Внимательные водители прислали в чат-бот ГИБДД информацию о странном дорожном знаке, находящемся на шестом километра дороги Новая Усмань – Сомово в Новоусманском районе. Его заметили и сфотографировали утром 27 мая.

Дорожный знак «Конец зоны запрещения обгона» противоречил сплошной линии, шедшей по середине проезжей части. Автоинспекторы передали информацию организации, ответственной за состояние дороги. Ее специалисты быстро демонтировали знак, вводящий в заблуждение водителей.

В ГИБДД напомнили: если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot».