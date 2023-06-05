Сломавшего череп воронежцу бурята задержали в московском аэропорту

Задержанному жителю Бурятии за удар, приведший к перелому черепа воронежца, грозит большой срок. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В одну из майских ночей в дежурную часть отдела полиции Северного микрорайона Воронежа позвонили врачи одной из больниц. Они сообщили о том, что к ним в приемное отделение доставили 34-летнего воронежца с тяжелыми травмами. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания и свода черепа.

Полицейские выяснили, что ночью на улице Лизюкова около павильона быстрого питания между 34-летним воронежцем и неизвестным мужчиной произошел конфликт, перешедший в драку. Незнакомец ударил оппонента в голову, тот потерял равновесие и упал. А нокаутировавший его мужчина уехал на такси. Очевидцы вызвали избитому скорую, врачи отвезли его в больницу.

Стражи порядка изучили записи с видеокамер и установили номер автомобиля. А затем установили личность предполагаемого преступника, а также место, где он может находиться.

В воскресенье, 4 июня, во взаимодействии с коллегами из столичного региона оперативники задержали подозреваемого в избиении в аэропорту «Шереметьево». Им оказался ранее судимый за кражи 20-летний разнорабочий, житель Бурятии. В отделе полиции молодой человек признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы). 20-летнего жителя Бурятии отправили в следственный изолятор. Решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.