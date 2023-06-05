МЧС: в четырех районах Воронежской области установлен высокий уровень пожарной опасности

Какая бы ни была пожарная опасность, костры на природе все равно могут привести к большому ЧП. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Разошлись взгляды на пожарную опасность у воронежских сотрудников МЧС и у местных синоптиков.

По версии МЧС, по крайней мере до 6.00 среды, 7 июня, будет действовать предупреждение о высоком четвертом уровне пожарной опасности в Аннинском, Панинском, Эртильском и Бобровском районах. В то же время есть те районы, где она, напротив, минимальна. Это Воронеж, Нововоронеж и семь районов области: Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский, Каширский, Лискинский, Острогожский и Каменский. В остальных местах области опасность пожара средняя, что соответствует третьему уровню.

С такими данными не согласны в Воронежском гидрометцентре. По данным синоптиков, четвертый (высокий) уровень пожарной опасности наблюдается только в поселке Анна.

Напомним, на данный момент в Воронежской области действует особый противопожарный режим. За костры и сжигание мусора обычным людям грозит штраф до 20 тысяч рублей. Должностным лицам и предпринимателям без образования юридического лица «светит» заплатить уже соответственно от 30 до 60 и от 60 до 80 тысяч. Ну а юрлицам могут вкатить штраф от 400 до 800 тысяч.

Ну а если нарушение особого противопожарного режима привело к огненному ЧП со значительными последствиями, то его виновнику грозит уже уголовная статья.