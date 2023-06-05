Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды5 июня 2023 11:45

В Воронежской области на 70 площадках покажут лучшие фильмы молодых российских авторов

Киноленты будут демонстрировать в парках под открытым небом и в помещениях культурно-досуговых учреждений
Юрий КОЗЛОВ
Фестиваль уличного кино продлится более двух месяцев.

Фестиваль уличного кино продлится более двух месяцев.

Фото: департамент культуры Воронежской области ВКонтакте.

С 10 июня по 13 августа в Воронежской области пройдет Фестиваль уличного кино. В этот период времени на более, чем 70 площадках будут показывать лучшие кинофильмы, созданные молодыми российскими авторами. Киноленты будут демонстрировать как в парках под открытым небом, так и в помещениях культурно-досуговых учреждений.

В рамках фестиваля планируются показы фильмов, подпадающих под четыре программы различной тематики. Возрастное ограничение от 0+ до 16+.

Координатором фестиваля является Воронежский областной центр народного творчества и кино.