В Воронежской области на 70 площадках покажут лучшие фильмы молодых российских авторов

Фестиваль уличного кино продлится более двух месяцев. Фото: департамент культуры Воронежской области ВКонтакте.

С 10 июня по 13 августа в Воронежской области пройдет Фестиваль уличного кино. В этот период времени на более, чем 70 площадках будут показывать лучшие кинофильмы, созданные молодыми российскими авторами. Киноленты будут демонстрировать как в парках под открытым небом, так и в помещениях культурно-досуговых учреждений.

В рамках фестиваля планируются показы фильмов, подпадающих под четыре программы различной тематики. Возрастное ограничение от 0+ до 16+.

Координатором фестиваля является Воронежский областной центр народного творчества и кино.