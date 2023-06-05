Синоптики рассказали, может ли быть в Воронеже повторение мощного ливня

В конце рабочей недели воронежцы уже будут искать прохладу у фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцев, напуганных разгулом стихии в субботу, 3 июня, когда смыло часть подпорной стены Каменного моста, успокоил прогноз синоптиков. По их данным, в ближайшее время повторение сильного дождя не предвидится.

- Над территорией Воронежской области сейчас господствует антициклон. Кстати, 3 июня дождь был только в Воронеже и совсем чуть-чуть в Нововоронеже. В столице Черноземья вылилось 27 миллиметров осадков. Это слегка не дотягивает до критериев опасной ситуации. Она начинается от 30 миллиметров, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На наступившей неделе осадков, скорее всего, не будет. Более того, к ее концу достаточно холодный воздух прогреется до +27 градусов.

В ночь на вторник, 6 июня, в Воронежской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Такая погодная ситуация сохранится также 7 и 8 июня. 6 июня ночью температура будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем – от +19 до +24. В Воронеже погода будет похожей. Ночью от +8 до +10 градусов, днем – от +21 до +23.

В среду, 7 июня, ночью в Воронежской области столбик термометра будет держаться в районе +7…+12 градусов. Днем температура поднимется до +22…+27.

В Воронеже снова будет схожая картина. Ночью синоптики прогнозируют +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +23…+25.

В четверг, 8 июня, в Воронежской области северо-западный ветер сменится на западный. Ночью метеорологи обещают от +8 до +13 градусов, днем – от +23 до +28.

В Воронеже ночью температура будет колебаться от +10 до +12 градусов, днем от +25 до +27.

Также синоптики дали предварительный прогноз на пятницу, 9 июня. В Воронеже ночью при переменной облачности температура будет держаться в районе +13 градусов. Днем на солнце порой будут набегать тучи. И будет уже совсем тепло - +27 градусов.