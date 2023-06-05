На воронежском радио запустили ложное сообщение о вторжении ВСУ

На одном из воронежских радиоканалов прошло сообщение о том, что якобы ВСУ вторглись на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей и потому объявлена всеобщая мобилизация. Оказалось, что это фейк. Радиоканал взломали украинские хакеры.

- Ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется, - заявили в правительстве Воронежской области.