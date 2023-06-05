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НовостиОбщество5 июня 2023 10:48

На воронежском радио запустили ложное сообщение о вторжении ВСУ

В нем некто, подделываясь под голос Владимира Путина, пытался сеять панику
Юрий КОЗЛОВ

На одном из воронежских радиоканалов прошло сообщение о том, что якобы ВСУ вторглись на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей и потому объявлена всеобщая мобилизация. Оказалось, что это фейк. Радиоканал взломали украинские хакеры.

- Ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется, - заявили в правительстве Воронежской области.