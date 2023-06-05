В Центральном парке Воронежа три раза в день собирают водоросли из пруда

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Центральном парке Воронеже с наступлением лета по традиции зацвела вода в пруду. Чтобы привести водоем в эстетическое состояние, сотрудники места отдыха поводят регулярный сбор водорослей. Производят его вручную сотрудники МКП «ЭкоЦентр»: специальной леской они собирают водоросли с поверхности водоёма.

Если раньше эту операцию проводили два раза в день, то теперь количество уборок увеличили до трех.

Кроме того, дважды в месяц проводится глубокая чистка. В ежедневном режиме воду очищают скиммеры с использованием УФ-излучения и специальной системы насосов.