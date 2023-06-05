В Воронеже сфотографировали Клубничную Луну

Клубничная луна не менее интригует, чем голубая. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В воронежских соцсетях появились красивые фото полной луны необычного розоватого цвета. Снимки сделали в ночь на понедельник, 5 июня. Таким спутник Земли предстает перед глазами наблюдателей достаточно редко.

Подобному облику луны даже дали свое имя – клубничная. Так поэтично ее назвали североамериканские индейцы. Ассоциация здесь очевидна – сейчас сезон клубники, и цвет луны отдаленно напоминает эту сладкую ягоду.

А еще бывает медовая, вересковая, урожайная, волчья, снежная и голубая Луна. Так что смотрите на небо почаще, увидите много интересного.