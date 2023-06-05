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НовостиОбщество5 июня 2023 9:51

Под Воронежем ищут пенсионерку с рыжими волосами

Женщина пропала 28 мая
Ярослав ИВАНОВ
фото Лиза Алерт

фото Лиза Алерт

В Воронежской области начали поиски 76-летней Марии Кобзевой. Пенсионерка из села Садовое Аннинского района пропала еще в конце прошлого месяца, о ней ничего неизвестно с 28 мая. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились за помощью и распространили приметы женщины.

Она худощавого телосложения, ростом 168 см, у нее рыжие с проседью волосы. Во что была женщина одета, неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, звоните по телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.