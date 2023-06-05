В Воронеже двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Воронеже следователи начали проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна 3-го этажа. ЧП произошло в Левобережном районе. Ребенка с травмами отвезли в больницу.

- В рамках доследственной проверки выполняется весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

С наступлением лета падение из окон является одной из основных причин детского травматизма и смертности, как отмечают в СК. Подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослых за поведением детей.