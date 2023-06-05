Белгородский «гастролер» приехал в Воронеж, чтобы обчистить пенсионерку на 1,4 млн рублей

Задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении 77-летней воронежской пенсионерки.

В апреле пожилая женщина обратилась к полицию. Ей на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал пенсионерку, что ее дочь совершила ДТП с пострадавшей, но можно решить вопрос и не привлекать виновную родственницу к ответственности - естественно, за деньги. Пожилая дама передала приехавшему курьеру 1,4 млн рублей.

Курьера отследили и задержали в Тамбовской области. Он оказался "гастролером" - 23-летний житель Белгородской области признался, что прибыл в Воронеж с целью заработка, который ему предложили неизвестные через мессенджер. Ему скинули адрес пенсионерки, у которой он забрал деньги и через терминал перечислил их на банковские реквизиты.

За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.