В Воронеже в ДТП с «перевертышем» пострадала 21-летняя девушка

фото 36.мвд.рф

Полицейские поделились подробностями аварии с «перевертышем», которая произошла в Воронеже утром 5 июня на Северном мосту. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в направлении с правого на левый берег из-за массового ДТП образовалась пробка.

По данным ГИБДД, около 8.10 произошло столкновение автомобилей пяти автомобилей, а не четырех, как мы писали ранее. В ДТП участвовали «Субару» под управлением 60-летнего мужчины, «Шевроле Круз» под управлением 39-летней женщины, «Лада Гранта» которой управляла 38-летняя женщина, «Шкода Октавия» под управлением 31-летнего мужчины и «Хендай Гетц» под управлением 21-летней девушки. «Субару» в результате ДТП перевернулась на крышу. В аварии пострадала автоледи из «Хендай Гетц», ее доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства ДТП.