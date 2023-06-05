В Воронеже на окружной столкнулись мотоцикл и «Тойота Камри»

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В Воронеже сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с мотоциклистом на улице Антонова-Овсеенко, которая произошла утром 4 июня.

Около 11.30, по предварительным данным полиции, 47-летний водитель мотоцикла «Хонда», следовавший по улице Антонова Овсеенко со стороны 9 Января в направлении улицы 45-й Стрелковой дивизии, при перестроении допустил столкновение с движущимся попутным автомобилем «Тойота Камри». Мотоциклист попал в больницу с травмами.

За 4 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 96 ДТП, в них пострадали 14 человек и один погиб.