В Воронежской области во время ливня задержали 11 поездов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 3 июня в Воронежской области задержали 11 поездов. Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, это произошло на перегоне Митрофановка - Журавка с 16.25 - по техническим причинам.

Задержали пассажирские поезда: №43 Имеретинский курорт – Москва, №359 Адлер – Калининград, №259 Анапа – Санкт-Петербург, №302 Минск – Адлер, №326 Пермь – Новороссийск, №228 Санкт-Петербург – Новороссийск, №232 Москва – Ейск, №256 Сосногорск – Анапа, №4 Москва – Кисловодск, №28 Москва – Симферополь, №35 Адлер – Санкт-Петербург.

Время задержки составило от 5 минут до 2 часов 35 минут. Как отметили в ведомстве, были приняты меры для минимизации времени опоздания составов.

Предположительно, на время движения повлиял штормовой ливень, обрушившийся на Воронежскую область. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже мощным потоком воды смыло подпорную стену Каменного моста, являющегося историческим объектом города.