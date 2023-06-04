На Каменном мосту Воронежа закрыли одну полосу движения

Фото мэрии Воронежа
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Для проведения ремонта подпорной стены на Каменном мосту перекрыли одну полосу движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
Чиновники также сообщили, что в воскресенье днем завершили разбор необходимого объёма плитки с территории смотровой площадки, которая находится над аварийной стеной.
- Теперь присоединилась техника. Она поможет проведению ручных работ, которые специалисты называют «отрывкой шурфа», - говорят в мэрии.
Теперь предстоит определить точное нахождение и состояние сетей коммуникации для принятия решения о способах дальнейшего демонтажа подпорной стены.
Нпомним, никануне днем из-за сильного дождя обрушилась кладка подпорной стены.