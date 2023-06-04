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НовостиОбщество4 июня 2023 14:08

На Каменном мосту Воронежа закрыли одну полосу движения

Это необходимо для восстановительных работ
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

Для проведения ремонта подпорной стены на Каменном мосту перекрыли одну полосу движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Чиновники также сообщили, что в воскресенье днем завершили разбор необходимого объёма плитки с территории смотровой площадки, которая находится над аварийной стеной.

- Теперь присоединилась техника. Она поможет проведению ручных работ, которые специалисты называют «отрывкой шурфа», - говорят в мэрии.

Теперь предстоит определить точное нахождение и состояние сетей коммуникации для принятия решения о способах дальнейшего демонтажа подпорной стены.

Нпомним, никануне днем из-за сильного дождя обрушилась кладка подпорной стены.