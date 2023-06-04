Жителям Ленинского района Воронежа временно отключат воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Десятки домов в Ленинском районе Воронежа в понедельник, 5 июня, останутся без водоснабжения. Это связано с необходимостью проведения плановых работ на сетях.

В зону отключения на период с 9.00 до 18.00 попадут дома по следующим адресам:

улица Краснознамённая, 10,12,14,15, 26, 27, 35, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 74, 77, 92, 94;

улица Моисеева, 9а, 9б, 15, 15а;

улица Гродненская, 6, 65;

улица Краснознамённая, 16-96 (чётные), 17-97 (нечётные),

переулок Казарменный,

улица Конно-Стрелецкая,

переулок Конно-Стрелецкий,

переулок Минина,

переулок Нансена,

переулок Пожарского,

улица Пушкарская,

переулок Штурмовой,

улица Гродненская,

улица Карла Либкнехта,

улица Сергея Лазо,

улица Танкистов,

переулок Кишинёвский,

улица Мало-Красноармейская.

Жильцам этих домов надо заблаговременно набрать воды.