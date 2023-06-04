Жителям Ленинского района Воронежа временно отключат воду

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Десятки домов в Ленинском районе Воронежа в понедельник, 5 июня, останутся без водоснабжения. Это связано с необходимостью проведения плановых работ на сетях.
В зону отключения на период с 9.00 до 18.00 попадут дома по следующим адресам:
улица Краснознамённая, 10,12,14,15, 26, 27, 35, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 74, 77, 92, 94;
улица Моисеева, 9а, 9б, 15, 15а;
улица Гродненская, 6, 65;
улица Краснознамённая, 16-96 (чётные), 17-97 (нечётные),
переулок Казарменный,
улица Конно-Стрелецкая,
переулок Конно-Стрелецкий,
переулок Минина,
переулок Нансена,
переулок Пожарского,
улица Пушкарская,
переулок Штурмовой,
улица Гродненская,
улица Карла Либкнехта,
улица Сергея Лазо,
улица Танкистов,
переулок Кишинёвский,
улица Мало-Красноармейская.
Жильцам этих домов надо заблаговременно набрать воды.