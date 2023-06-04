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НовостиОбщество4 июня 2023 12:06

Под Воронежем казаки приняли участие в Крестном ходе

Паздник Троицы прошел в селе Борщёво
Ирина КАЗАНИНА
Село Борщево Хохольского района

Село Борщево Хохольского района

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В селе Борщёво Хохольского района Воронежской области 4 июня, в день празднования православного праздника Троицы прошел крестный ход, который возглавил настоятель местного храма в честь Святой Троицы.

В шествии приняли участие представители воронежского казачества. Крестный ход продолжила культурная программа и концерт с исполнением песен под аккордеон.

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