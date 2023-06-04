В аварии в Борисоглебске Воронежской области пострадала 3-летняя девочка

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В субботу, 3 июня, около 15.30 часов на перекрестке улицы 217-й Стрелковой Дивизии и улицы Пешкова города Борисоглебска произошло серьезное ДТП. По предварительным данным полиции, 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» выезжала с второстепенной дороги, нарушив требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу». Это привело к столкновению с автомобилем «Лада Приора» под управлением 25-летнего мужчины. После удара машина по инерции наехала на припаркованный автомобиль «Мазда СХ-5».

В аварии пострадали водитель «Форд Фокус» и его пассажир, 3-летняя девочка, а также пассажир автомобиля «Лада Приора», 20-летняя девушка. Пострадавших забрала «скорая».

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 100 ДТП. Из них 69 - в Воронеже. В шести авариях получили травмы 8 человек.