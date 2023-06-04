Воронежскую автомобилистку оштрафовали за парковку под запрещающим знаком

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Полицейские провели проверку информации, полученной чат-бота. Очевидец сообщил о том, что 18 мая в 14.15 часов у дома № 64А по улице Фридриха Энгельса иномарка была припаркована с грубым нарушением правил.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность владельца машины. Ею оказалась 30-летняя жительница города Нововоронежа. За нарушение ПДД автолюбительницу оштрафовали на 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: «Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, сообщите об этом по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot».