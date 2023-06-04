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НовостиОбщество4 июня 2023 11:15

В Воронеже для ликвидации последствий обрушения стены у Каменного моста перекроют газ в жилом доме

Наличие коммуникаций сильно осложняет проведение работ
Ирина КАЗАНИНА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

Специалист лицензированной организации, осуществляющей работы в районе обрушения подпорной стены Каменного моста, рассказал о ближайших планах:

— Ночью завершили первоочередные мероприятия по демонтажу аварийной части подпорной стены Каменного моста. Сегодня планируем продолжать поверхностный разбор без заглубления в грунт.

Представитель фирмы заметил, что проведение работ затрудняет прохождение вблизи газопровода и водопровода. Поэтому решено установить запорную арматуру на отводе газопровода к многоквартирному дому.

А пока фирма запросила проект возведения подпорной стены у компании-проектировщика. Как только он будет готов, рабочие приступят к инструментальному обследованию всех конструкций: подпорных стен с обеих сторон и самого моста.

- Кроме того, запланировано проведение инженерно-геодезических изысканий состояния грунтов, — добавил директор ООО «Фирма «ВиС» Александр Работкин.