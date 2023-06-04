Стали известны даты и время стыковых матчей воронежского «Факела» с красноярским «Енисеем»

Только что гол Александра Ерохина отправил «Факел» в стыковые игры с красноярским «Енисеем». Фото: телеканал "Матч Страна".

В Российском футбольном союзе (РФС) утвердили даты и время стыковых матчей. В одном из двух противостояний «Факел» встретится с красноярским «Енисеем».

Первый матч пройдет в Красноярске 7 июня. Начнется он в 15.00 по московскому времени. Ответный поединок состоится в Воронеже 10 июня. Стартовый свисток судья даст в 17.30.

В истории противостояний «Факела» и «Енисея» было всего две ничьи. Девять раз выиграли сибиряки, у воронежцев 13 побед. В ФНЛ противостояние этих команд всегда было упорным.

Напомним, с 12 на 14 место «Факел» отправило поражение в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и безвольное поражение московского «Спартака» в игре в Самаре с «Крыльями Советов».