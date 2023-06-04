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НовостиОбщество4 июня 2023 8:16

В Воронеже прекратили поиски пропавшего накануне семилетнего мальчика

Ребенок нашелся
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские волонтеры и поисковики завершили розыск семилетнего мальчика, объявленный накануне вечером. Ребенок нашелся на территории Левобережного района города. С ним все в порядке, сообщают волонтеры. Найти ребенка помогли наблюдательные и бдительные горожане, которые прочитали сообщение о поиска и сообщили о похожем мальчике.

Напомним, поиски школьника объявили вечером 3 июня, после того, как он вовремя не пришел домой с прогулки.

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