На месте ЧП у Каменного моста в Воронеже дежурят оперативные службы

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

У места обрушения подпорной стены Каменного моста организовали круглосуточное дежурство оперативных служб. Об этом сообщили в мэрии.

- Для проведения дальнейших мероприятий в районе аварийного участка подпорной стены Каменного моста находятся специалисты водоканала и газовой службы совместно с представителями управы. Они уточняют схему расположения сетей коммуникации в границах проведения работ, - рассказали в горадминистрации.

Также продолжается вывоз чугунных элементов, демонтированных с территории аварийной подпорной стены Каменного моста. Все они будут храниться на территории комбината благоустройства.

Напомним, работы по ликвидации произошедшей накануне из-за ливня аварии проводятся в рамках объявленного на территории Центрального района режима ЧС.

В течение ночи рабочие разобрали завалы под мостом, освободив дорогу. Однако проезд по ней запрещен из соображений безопасности.