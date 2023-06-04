Под Воронежем в одном месте за ночь произошли две аварии с участием грузовика и автобуса

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Две крупные аварии произошли за минувшую ночь на одном из участков федеральной трассы «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, около 03.20 часов 4 июня на 469 километре автодороги водитель автомобиля «Ровер», двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, пошел на обгон, не убеившись в безопасности маневра. В результате он не справился с управлением и столкнулся с попутным автобусом «Неоплан». После чего легковушка вспыхнула.

В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автомобиля, а водитель получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. По данным полиции, машина зарегистрирована в Московской области. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

А буквально через пять минут на том же участке дороги водитель грузового автомобиля «ДАФ», 56-летний житель Ставропольского края, допустил столкновение с двумя стоящими автомобилями, которые ранее попали в ДТП и остановились для выяснения обстоятельств. На полной скорости грузовик снес «Тойоту», под управлением 40-летнего жителя Амурской области и «Ладу Ларгус», под управлением 34-летнего жителя Московской области.

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В результате ДТП пострадали пассажиры «Тойоты», жительницы Амурской области 40 и 57 лет.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в ГУ МВД по области.