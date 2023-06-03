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НовостиПроисшествия3 июня 2023 18:47

В Воронеже из-за дождя линия электропередачи опасно нависла над проезжей частью

Поваленное дерево рухнуло на провода
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: пресс-служба «Воронежэнерго»

Фото: пресс-служба «Воронежэнерго»

Фото: Предоставлено "КП"

Сильный дождь и порывистый ветер, обрушившиеся на Воронеж 3 июня, спровоцировали опасную ситуацию на улице Новосибирской. В районе остановки «улица Шубина» дерево упало на воздушную линию электропередачи. Провода не выдержали нагрузки, отчего столб навис над проезжей часть.

В пресс-службе «Воронежэнерго» пояснили, что опора ЛЭП является бесхозной. Однако по заявке городской администрации сотрудники филиала выехали на место. Бригада энергетиков решает проблему.

Из-за ливня в центре Воронежа обрушилась часть подпорной стены Каменного моста. Также дождь затопил улицы и дворы в частном секторе.