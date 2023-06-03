Появилось видео с места обрушения части Каменного моста в центре Воронежа

Место обрушения подпорной стены моста. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В центре Воронежа собрались люди посмотреть на обрушение части Каменного моста. Точнее, там упала на дорогу внизу подпорная стена старинного путепровода. Пока нет бригад рабочих, ее восстанавливающих. Причину такой неторопливости ранее пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Нужно согласовать работы по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения с профильными структурами областного правительства. Ну а пока люди делают снимки на память о таком масштабном ЧП. На видео они стоят на мосту, нисколько не опасаясь возможности его дальнейшего разрушения.

Люди стоят на мосту и делают фото обломков подпорной стены, рухнувшей на дорогу. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии сообщили, что место обрушения подпорной стены вместе с оперативными службами и сотрудниками районной управы осмотрели специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия. В ближайшие часы они должны дать разрешение на начало работ по разбору элементов стены. В первую очередь речь идет о территории проезжей части.

Вся дорога под мостом завалена обломками стены. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На место ЧП приехала вся необходимая для начала работ техника: кран, вышка, самосвалы, погрузчик. С региональным МЧС достигли договоренности об обеспечении освещения. На время проведения работ перекрытие их участка будет усилено техникой. В частности, место подъезда к Каменному мосту со стороны проспекта Революции перегородил большой автобус.