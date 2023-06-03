В Воронеже объявили срочные поиски семилетнего мальчика

Ориентировка из группы поиска. Фото: Предоставлено "КП"

Семилетнего Егора Солодова разыскивают в Воронеже. Ребенок ушел из дома в субботу, 3 июня, в неизвестном направлении. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Рост ребенка 140 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, глава карие глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора, просят связаться с волонтерами по номеру: 8 (800) 700-54-52. Или позвонить на единый телефон 112.

Мальчик может находиться в любом районе города.