Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2023 15:51

В Воронеже объявили срочные поиски семилетнего мальчика

Егор Солодов ушел из дома 3 июня
Анна ГРЕБЕНКИНА
Ориентировка из группы поиска.

Ориентировка из группы поиска.

Фото: Предоставлено "КП"

Семилетнего Егора Солодова разыскивают в Воронеже. Ребенок ушел из дома в субботу, 3 июня, в неизвестном направлении. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Рост ребенка 140 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, глава карие глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора, просят связаться с волонтерами по номеру: 8 (800) 700-54-52. Или позвонить на единый телефон 112.

Мальчик может находиться в любом районе города.