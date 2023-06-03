В Воронеже объявили срочные поиски семилетнего мальчика

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Фото: Предоставлено "КП"
Семилетнего Егора Солодова разыскивают в Воронеже. Ребенок ушел из дома в субботу, 3 июня, в неизвестном направлении. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Мальчик был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.
Рост ребенка 140 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, глава карие глаза.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Егора, просят связаться с волонтерами по номеру: 8 (800) 700-54-52. Или позвонить на единый телефон 112.
Мальчик может находиться в любом районе города.