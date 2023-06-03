В Воронежской области перестал действовать запрет на движение малых судов и гидроциклов

Теперь в Воронежской области по воде можно снова легально ездить на моторках, катерах и гидроциклах. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

С пятницы, 2 июня, в Воронежской области отменили запрет на движение по водоемам малых судов, гидроциклов и моторных лодок. Ограничение действовало на период нереста рыбы (то есть, на время, пока она мечет икру). Его ввели с конца апреля.

Также жителям области и ее гостям снова можно ловить рыбу с любого плавательного средства, включая надувные лодки) и с использованием более чем одной удочки, более чем одного крючка или более чем одной спиннинговой снасти. А так

Впрочем, в региональной инспекции по маломерным судам напомнили, что управлять судами можно только при наличии действующих удостоверений (дипломов, свидетельств). На акваториях и границах населенных пунктов, пристаней, баз для стоянок судов можно ехать со скоростью не более 30 км/ч, вблизи пляжей — 15 км/ч. Чтобы уж совсем люди, любящие прокатиться по воде с ветерком, не расслаблялись.