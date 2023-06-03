Воронежский пенсионер подарил мошенникам более миллиона рублей

Не стоит верить незнакомцам, названивающим по телефону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной раз, к сожалению, сработала старая схема мошенников. Состоит она в том, что аферисты звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банка и полицейскими и просят перевести деньги на «безопасный» счет. Иначе якобы их могут снять с текущего некие хакеры.

Так и 71-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся работником банка, а потом и его «кореша», называвшиеся полицейскими. Мошенники убедили пенсионера сначала убедили перевести на «безопасный» счет его накопления – 573 тысячи рублей, а потом еще и взять в кредит ту же сумму и отправить ее по тому же адресу. Аферисты обещали на протяжении недели вызвать пожилого человека в отдел полиции, чтобы вернуть деньги. В итоге пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился к стражам порядка сам.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллионов рублей). Аферистов разыскивают. Всего 2 июня зарегистрировали восемь сообщений о преступных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, и пять фактов краж с банковских карт. Общий ущерб составил около 3,3 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

О новых уловках мошенников и о том, как не стать их жертвой, можно узнать здесь.