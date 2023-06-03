В Воронеже наркоманы напали на 15-летнюю девочку

Обилие наркоманов, шныряющих по лесу, очень беспокоит жителей микрорайона «Электроника». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дикое нападение пережила 15-летняя школьника в лесу в микрорайоне «Электроника». На нее напали наркоманы, которые, видимо, приняли ее за закладчицу. Девушку повалили на землю, перетряхнули всю ее сумку. При падении школьница стесала руку до крови.

Домой девочка пришла в состоянии шока, она плакала и не могла остановиться. Мама школьницы написала заявление в полицию. В нем она указала, что у дочери украли телефон. Однако вскоре его нашли.

- В отдел полиции N 1 УМВД России по городу Воронежу местная жительница сообщила о хищении у ее 15-летней дочери телефона в микрорайоне «Электроника». По данному факту организовали проверку. На место происшествия выезжал участковый, были опрошены заявители. В дальнейшем оказалось, что телефон не похищен, его обнаружили в рюкзаке девочки.

Жители микрорайона «Электроника» не раз жаловались на местных наркоманов, постоянно ищущих закладки. Но такое наглое нападение случилось, пожалуй, впервые.