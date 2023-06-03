В центре Воронежа по сообщению в чат-боте оштрафовали водителя иномарки, припарковавшегося на тротуаре

Такая вот парковка безнаказанной не осталась. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД рассказали о том, как по поступившей в их чат-бот информации удалось наказать водителя иномарки, грубо нарушившего правила. Машину он оставил на тротуаре практически вплотную к магазину «Пятерочка» около дома № 31Г по улице Революции 1905 года. Случилось это 22 мая примерно в 16.36. Фото, фиксирующее нарушение, направили в чат-бот.

- На водителя составили протокол по административной статье «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств». За это его оштрафовали на тысячу рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Если вы стали свидетелем нарушений правил, позвоните по телефону 112 или напишите сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.