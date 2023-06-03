Воронежскому «Факелу» для того, чтобы точно остаться в Премьер-лиге, нужно побеждать чемпиона России

«Факелу» в матче с чемпионом нужно играть на победу. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Выездной матч 30 тура «Факела» с питерским «Зенитом», который уже давно стал чемпионом нынешнего сезона Премьер-лиги, ответит на вопрос, останется воронежская команда в элите уже сейчас или нет. Для того, чтобы не зависеть от конкурентов, клубу из столицы Черноземья нужно только побеждать. Задачу облегчит то, что состав у чемпиона будет неоптимальный: некоторые иностранцы у него уже уехали под домой.

При ничейном исходе матча с «Зенитом» «Факел» остается в Премьер-лиге без стыковых матчей с одной из лучших команд ФНЛ, если самарские «Крылья Советов» в домашнем матче не победят московский «Спартак».

«Факел» может остаться на 12 месте, гарантирующем еще один сезон в элите российского футбола, даже при поражении от «Зенита». Такой благоприятный сценарий развития событий будет при следующих раскладах:

1. «Крылья Советов» проиграют «Спартаку» или играют с ним вничью, а нижегородский «Пари НН» не выигрывает в домашнем матче у подмосковных «Химок»;

2. самарцы играют со «Спартаком» вничью при победе «Пари НН» над «Химками». Тогда «Факел» остается выше двух конкурентов по личным встречам. В них у воронежской команды две победы и ничья, то есть семь очков. У нижегородцев шесть, а у «Крыльев» четыре.

Во всех остальных случаях «Факелу» стыковых игр не избежать.

Напомним, все матчи 30 тура начинаются в субботу, 3 июня, в 17.00. Матч «Факела» с «Зенитом» будут показывать в прямом эфире на телеканале «Матч Страна».