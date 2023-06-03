В Воронеже иномарка провалилась под землю во дворе крупного жилищного комплекса

«Пежо» тонет в размытом грунте. Фото: Регион 36, ВКонтакте.

Утром в субботу, 3 июня, в жилищном комплексе «Ботанический сад» провалилась под землю иномарка. В соцсетях появилось фото увязшего в подземелье передним колесом «Пежо». Водитель в растерянности пытается удержать машину.

Оказалось, что причиной провала стал размытый грунт на месте коммунальной аварии. Сотрудники «РВК-Воронеж», работавшие на месте ЧП, отметили, что сети там принадлежат не их предприятию. Информацию об аварии они передали собственнику линии. В домах № 6, 12 и 14 по Олимпийскому бульвару временно приостановили работу насосов, подающих воду. За счет переключений на другие линии число подъездов, оставшихся без этого коммунального блага, обещали сократить.

Сроки ремонта и нормализации подачи воды пока неизвестны.