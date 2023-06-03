В Воронеже сотрудник банка обворовывал своих 90-летних клиентов

Вороватому сотруднику банка грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские разоблачили преступную деятельность 25-летнего сотрудника банка. Его задержали прямо на рабочем месте.

По данным следствия, в мае-июне 2022 года мужчина крал небольшие суммы у обращавшихся к нему клиентов, преимущественно пенсионеров, некоторым из них было 90 лет. Люди просили открыть новый вклад, либо продлить имеющиеся договоры. Во время оформления банковских карт работник банка под видом проведения финансовых операций запрашивал пароли и пин-коды. А затем присваивал деньги клиентов, от 1 тысячи до 3400 рублей.

- Установлены 14 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, нанесенный действиями сотрудника банка, составил 26 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело будут рассматривать в Железнодорожном районном суде, - сообщили в региональном ГУ МВД.