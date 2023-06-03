В Воронежскую область погодная ложбина принесет резкое похолодание

Пока понежиться на пляжах не получится, холодновато… Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На погоду в Воронежской области в ближайшие дни повлияет так называемая погодная ложбина. Это явление характеризуется пониженным атмосферным давлением и притоком холода. А поскольку ложбина сопровождается господствующим в нашем регионе антициклоном, то дневная температура, которая сначала упадет ниже, а потом поднимется чуть выше +20 градусов, стабилизируется на несколько суток. Ночи же будут совсем холодными – ниже +10.

В ночь на воскресенье, 4 июня, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12 м/c. Ночью обещают от +6 до +11, днем от +17 до +22.

В Воронеже в ночь на 4 июня ночью пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью прогнозируют +7…+9, днем +18…+20.

В понедельник, 5 июня, по области ожидают переменную облачность, осадки не предвидятся. Ветер поменяется на западный, снова возможны порывы до 12 м/c. Ночью температура будет колебаться от +4 до +9, днем от +18 до +23. В Воронеже осадков тоже не обещают. Ночью прогнозируют +7…+9, днем +19…+21.

Также синоптики дали предварительный прогноз погоды в Воронеже на 6 и 7 июня.

В ночь на вторник, 6 июня, вернется северо-западный ветер, на этот раз более слабый. При переменной облачности ночью обещают +10. Днем выглянет солнце, но возможен и небольшой дождь. Температура поднимется до +21 градуса.

В среду, 7 июня, ночью при переменной облачности возможен небольшой дождь при +9 градусах. Днем на солнце иногда будут набегать тучи, потеплеет до +23.