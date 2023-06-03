Два условия, при которых гандбольный «Воронеж» выйдет в Суперлигу

Наши спортсмены прибыли в Омск с решительным настроем. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 3 июня, в Омске определится обладатель путевки в мужскую гандбольную Суперлигу. Местный «Скиф» примет ГК «Воронеж». Первая встреча на площадке «Гран-При» завершилась победой сибиряков – 35:32. Самыми результативными в нашей команде стали – Павел Матвеев (девять очков), Евгений Грибков, Владимир Немцев и Руфат Мухтаров (по четыре).

Теперь для выхода в элиту отечественного гандбола воронежскому клубу нужно реализовать два сценария в сегодняшнем поединке. Первый – самый простой вариант, это победа с перевесом в четыре и более мяча. Второй – победа с перевесом в три мяча. В этом случае командам предстоит серия послематчевых пенальти. Третий – самый грустный расклад, это победа «Скифа», ничья или же победа «Воронежа» в один или два мяча.

Так что все по-прежнему в руках воронежских гандболистов. Но шансов у наших парней на успешное решение задачи откровенно немного. В пользу «Скифа» говорит их опыт выступления в элите, и худший отрезок воронежского клуба в этом сезоне из трех поражений кряду (двух от волгоградского «Каустика» и одного от «Скифа»). Тем не менее, как заверил «КП» источник в ГК «Воронеж», наши спортсмены прибыли в Омск с решительным настроем. Никаких сомнений и комфортная победа над «Скифом». Начало поединка в 14:00.