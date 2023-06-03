В Воронежской области «Лада» протаранила мотоцикл с подростками: трое раненых

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 2 июня, в 21.40 в селе Калинино Борисоглебского района на улице Центральной случилась авария. 33-летний водитель «Лады-Гранты» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «PATRON», ехавшему навстречу, и врезался в него.

В результате ДТП 16-летний подросток, руливший мотоциклом, его 14-летняя пассажирка, жительница села Богана, и 35-летняя женщина из Воронежа, ехавшая в «Ладе», получили травмы. Всех троих отвезли в больницу. При проверке по базе учета ГИБДД полицейские выяснили, что 16-летний мотоциклист не обучался в автошколе и не имеет водительских прав.

Мотоцикл после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, утром 2 июня в Новой Усмани столкнулись «пятерка» и «Шевроле», в больницу попали пожилой мужчина и две 22-летние девушки.