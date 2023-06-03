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НовостиПроисшествия3 июня 2023 7:06

В райцентре под Воронежем «пятерка» врезалась в «Шевроле»: трое ранены

В больницу попали 62-летний водитель «Жигулей» и две 22-летние девушки [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 2 июня, в 8.30 в селе Новая Усмань у дома № 75 на улице Ленина 62-летний местный житель, руливший «пятеркой», врезался в ехавший впереди «Шевроле-Авео», которым управлял 28-летний воронежец. В результате пострадали трое. В больницу попал пожилой мужчина, руливший «Жигулями» и две 22-летние девушки из Новой Усмани, ехавшие в «пятерке».

«Шевроле» повреждена не очень сильно.

«Шевроле» повреждена не очень сильно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 2 июня в Воронежской области случилось 132 ДТП. Из них 98 – в Воронеже, 29 – на дорогах в районах, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях семь человек получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.