В райцентре под Воронежем «пятерка» врезалась в «Шевроле»: трое ранены

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 2 июня, в 8.30 в селе Новая Усмань у дома № 75 на улице Ленина 62-летний местный житель, руливший «пятеркой», врезался в ехавший впереди «Шевроле-Авео», которым управлял 28-летний воронежец. В результате пострадали трое. В больницу попал пожилой мужчина, руливший «Жигулями» и две 22-летние девушки из Новой Усмани, ехавшие в «пятерке».

«Шевроле» повреждена не очень сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 2 июня в Воронежской области случилось 132 ДТП. Из них 98 – в Воронеже, 29 – на дорогах в районах, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях семь человек получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.