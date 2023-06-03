Юная певица из Воронежа победила в шоу «Голос» и выиграла 1 млн рублей

Виктория Соломахина выиграла в шоу "Голос" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слезы и объятия: 19-летняя Виктория Соломахина из Воронежа выиграла 2 июня один млн рублей на шоу «Голос». Воронежская участница победила в 11-м сезоне популярного вокального проекта.

Наша Вика исполнила "Полет на дельтаплане", покорив зрителей. Ее наставница Полина Гагарина активно подпевала своей протеже. В этот вечер Виктория спела еще "Ласточку", "Колыбельную", "Не молчи".

За Викторию Соломахину зрители отдали 58,8% голосов. Когда на экране возникли финальные цифры, Вика расплакалась.

Виктория Соломахина выиграла в шоу "Голос" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыкальный продюсер шоу Юрий Аксюта вручил победительнице призовую статуэтку. Кроме этого Вика выиграла один миллион рублей.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в 2014 году Вика Соломахина принимала участие в первом сезоне шоу «Голос. Дети». Юная исполнительница из Воронежа на «слепых прослушиваниях» исполнила песню «Однажды в декабре». К ней развернулись все члены жюри. Вика выбрала в качестве наставника Максима Фадеева и дошла до этапа «Поединки».