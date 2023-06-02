На «зеленых» мусоровозах в Воронеже появится надпись «Я везу вторсырье»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте ЖКХ Воронежской области сообщили, что на мусоровозах, которые перевозят вторсырье, отныне появится соответствующая надпись. А вот их цвет не обязательно будет зеленым. Это могут быть белые, синие, оранжевые машины.

Таблички «Я везу вторсырье» разработаны департаментом в соответствии с регстандартом и теперь установлены на всех 12 машинах регионального оператора, обслуживающих исключительно зеленые контейнеры для стекла, макулатуры, металла и тетрапака.

- К сожалению, пока такие мусоровозы забирают отходы далеко не из каждой зеленой емкости, - рассказали в ведомстве. - Они не обслуживают контейнер, если невооруженным взглядом видно, что он наполнен неперерабатываемыми отходами: остатками пищи, средствами личной гигиены, строительным мусором и другими.

Такое фракции могут испортить то чистое вторсырье, которое уже забрал мусоровоз с других площадок, где жители более ответственно подошли к сортировке. За таким мусором приедет другая машина.