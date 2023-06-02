На выходных полицейские проведут массовые проверки водителей в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие выходные полицейские, по традиции выйдут в рейды для выявления нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.

Прежде всего правоохранителей интересуют нетрезвые водители, из-за которых происходят самые серьезные и зачастую смертельные ДТП.

Места будущих проверок не называются. А цель объявления дат проведения рейдов, по словам сотрудников Госавтоинспекции, - побудить выпивших водителей остаться дома или воспользоваться общественным транспортом.