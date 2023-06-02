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НовостиОбщество2 июня 2023 15:31

На выходных полицейские проведут массовые проверки водителей в Воронежской области

Рейды запланированы 3 и 4 июня
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В ближайшие выходные полицейские, по традиции выйдут в рейды для выявления нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.

Прежде всего правоохранителей интересуют нетрезвые водители, из-за которых происходят самые серьезные и зачастую смертельные ДТП.

Места будущих проверок не называются. А цель объявления дат проведения рейдов, по словам сотрудников Госавтоинспекции, - побудить выпивших водителей остаться дома или воспользоваться общественным транспортом.