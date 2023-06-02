С начала года за неоплату парковки в Ленинском районе Воронежа наказали больше 25,5 тысяч автомобилистов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На заседании административной комиссии в управе Ленинского района рассмотрели 53 протокола об административных правонарушениях. Среди них, по традиции, больше всего оказалось дел о торговле в неустановленных местах. Были также протоколы о нарушении тишины и покоя граждан, нарушении требования по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.

В управе рассказали, что с начала 2023 года комиссия вынесла 25518 постановлений штрафах за неоплату платной парковки на территории Ленинского района. Напомним, наказание «забывчивым» составляет 1500 рублей.

- Сумма штрафов, наложенных административной комиссией составляет порядка 39 миллионов рублей. В бюджет городского округа город Воронеж за истекший период взыскано 38,6 миллиона рублей, - добавили в управе.