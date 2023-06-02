Похищенный из двора воронежской многоэтажки автомобиль нашелся в гаражном кооперативе

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

25-летний воронежец лишился своего автомобиля ВАЗ-2115, который накануне вечером припарковал во дворе многоэтажного дома на улице Шишкова. Мужчина написал в полицию заявление об угоне.

Оперативники изучили записи, изъятые с камер наружного видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, а также его местонахождение. Сам же автомобиль нашелся на территории гаражного кооператива, расположенного в Советском районе.

Под подозрение попал 24-летний житель Новоусманского района, ранее судимый за совершение имущественного преступления. Молодого человека задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Похитителю грозит то пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.