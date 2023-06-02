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НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:13

Больше 7 тысяч пачек поддельных сигарет нашли дома и в машине у жителя Воронежской области

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность 33-летнего жителя Семилукского района, который приобрел и хранил для дальнейшей реализации партию табачной продукции без маркировки.

В его доме в Семилуках, а также в автомобиле «Ауди А4» оперативники обнаружили более семи тысяч пачек сигарет различных наименований без специальных акцизных марок, либо оклеенных акцизными марками, изготовленными кустарным способом.

Общая стоимость изъятых табачных изделий оценивается в более 1 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере». Уголовный кодекс предусматривает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.